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حوادث

اليوم.. الفصل في دعوى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العادية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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محمد زهير
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة من عماد مبارك، والتي يطالب فبها بإحالة جميع المتهمين، للمحاكمة بالمحاكم المدنية الطبيعية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٣٣٢ لسنة ٧٣ قضائية، النائب العام بأن يقوم بتحويل جميع القضايا، إلى المحاكم المدنية العادية، لأن الدستور أقر بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم الجنائية المدنية.
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