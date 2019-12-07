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منوعات

بسبب خلاف على ركن سيارة.. امرأة تعتدي بالضرب على مسن.. شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:52 ص
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة مؤسفة، أقدمت سيدة أمريكية في التاسعة والأربعين من عمرها على الاعتداء بالضرب على مسن في العقد السابع من عمره، وجاء ذلك بعد أن نشب بينهما خلاف بسبب مكان ركن سيارة هذه السيدة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه قد تم مؤخرًا إلقاء القبض على المعتدية "كريس سابو"، وهي من ولاية "كونيتيكت" الأمريكية، بعد أن تلقت إدارة شرطة مدينة "ساوثبوري" بلاغات بشأن اعتداء وقع في موقف للسيارات.

وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن رجلًا في الحادية والسبعين من عمره، والذي لم يتم الكشف عن هويته، تحدث مع "سابو" بشأن قيامها بترك سيارتها في منطقة غير مسموح بركن السيارات بها، وتصاعدت حدة الموقف ونشب خلاف بينهما، وأقدمت هي على صفعه على وجهه عدة مرات، وفقًا لشهود عيان.

وألقت السلطات القبض عليها على خلفية هذه الواقعة، لكن تم إطلاق سراحها في وقت لاحق بكفالة، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في الحادي عشر من ديسمبر الجاري.

وذكرت "ديلي ميل" أن "سابو" تعمل كمديرة مدرسة، وهي في مجال التدريس منذ أكثر من 25 عامًا، مشيرة إلى أنه في أعقاب انتشار أخبار واقعة اعتدائها على المسن في الصحف المحلية، فقد تقرر أن تظل قيد إجازة إدارية خلال فترة التحقيقات.
بسبب خلاف على ركن سيارة.. امرأة تعتدي بالضرب على مسن.. شاهد
بسبب خلاف على ركن سيارة.. امرأة تعتدي بالضرب على مسن.. شاهد
بسبب خلاف على ركن سيارة.. امرأة تعتدي بالضرب على مسن.. شاهد
بسبب خلاف على ركن سيارة.. امرأة تعتدي بالضرب على مسن.. شاهد
بسبب خلاف على ركن سيارة.. امرأة تعتدي بالضرب على مسن.. شاهد
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