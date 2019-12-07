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حوادث

ضبط 706 هاربين من أحكام في أسوان

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:28 ص
ضبط 706 هارب من أحكام
ضبط 706 هارب من أحكام دكبأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 706 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 154 حكم حبس جزئى، و 30 حكم حبس مستأنف، و347 أحكام غرامات، 
و171 مخالفات. 

كما تم إلقاء القبض على 9 متهمين بحوزتهم 5 أسلحة نارية و 5,3 كجم من نبات البانجو  200 جرام من مخدر الأفيون ، و200 جرام من مخدر الحشيش و2 أسلحة بيضاء.

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 15 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 3 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، وقضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.

وتم أيضًا فى مجال قضايا المرافق ضبط 174 مخالفة متنوعة منها 148 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، ومحضر تلوث بيئة، و25 مخالفة مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 666 مخالفة مرورية شملت ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط دراجة نارية وتوك توك بدون ترخيص، وتحرير 167 مخالفة تجاوز حد السرعة، و81 تصالح فورى، و120 مخالفة غرامة ونش، و89 حالة عدم قبول التصالح، و205 مخالفات متنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.
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