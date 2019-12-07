ضبط 706 هاربين من أحكام في أسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسواني.





وأسفرت الحملة عن ضبط 706 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 154 حكم حبس جزئى، و 30 حكم حبس مستأنف، و347 أحكام غرامات،