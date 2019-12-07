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رياضة

محمد إيهاب: أزمة إيقاف اتحاد رفع الأثقال دمرتنا.. وسأنضم للجهاز الفني الجديد للمنتخب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
محمد إيهاب بطل مصر
محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال
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حسن العمدة
أكد محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، أن أزمة إيقاف اتحاد اللعبة بسبب المنشطات، تسببت في تدمير كل من ينتمي إلى رفع الأثقال.

قال إيهاب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قدر الله وماشاء فعل الأزمة قديمة لكنها تفاقمت، المهم أن نتعلم من أخطائنا".

وواصل: "وزير الرياضة سيشكل جهازًا فنيًا جديدًا لمنتخب رفع الأثقال، وسأكون ضمن هذا الجهاز، سنقوم بعمل دورات تثقيفية للاعبين من أجل تجهيزهم لأوليمبياد الشباب والكبار".

وأتم: "لعبة رفع الأثقال مضمونة ومصر موهوبة في هذه اللعبة ودائمًا ما تحصد ميداليات من خلال رفع الأثقال".
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