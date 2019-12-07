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أخبار البلد

اليوم... معهد ناصر يقيم يوما للكشف المبكر لمرض السدة الرئوية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:04 ص
اليوم... معهد ناصر
اليوم... معهد ناصر يقيم يوم للكشف المبكر لمرض السده الرئويه
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عبد الصمد ماهر
انطلاقا من اليوم العالمي للسدة الرئوية يقيم معهد ناصر اليوم السبت - بالعيادات خارجيه يوم للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية تحت شعار صحتك أمانة.

ويعد مرض السده الرئوية غير مشهور وغير معلوم كباقى الأمراض الأمر الذى يجعل الكثير من المرضى يتجاهلون أعراضه ويعتبرونها شيئًا عاديًا، فعندما يعانى المريض من كحة شديدة يظنها «كحة التدخين».

وفى بعض الأحيان يظن أن الأعراض التى يعانى منها ما هى إلا حساسية على الصدر، ويجهل تمامًا أن ما يعانى منه هو مرض «السدة الرئوية المزمنة»، التى ما لم تعالج تؤدى إلى مضاعفات خطيرة.

وسيشمل اليوم ملء الاستبيان الخاص بتشخيص المرض وعمل قياس لوظائف التنفس مجانا حال الحاجه وعمل توعية للوقاية من المرض وكيفية علاجه.
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