اليوم... معهد ناصر يقيم يوما للكشف المبكر لمرض السدة الرئوية

انطلاقا من اليوم العالمي للسدة الرئوية يقيم معهد ناصر اليوم السبت - بالعيادات خارجيه يوم للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية تحت شعار صحتك أمانة.





ويعد مرض السده الرئوية غير مشهور وغير معلوم كباقى الأمراض الأمر الذى يجعل الكثير من المرضى يتجاهلون أعراضه ويعتبرونها شيئًا عاديًا، فعندما يعانى المريض من كحة شديدة يظنها «كحة التدخين».





وفى بعض الأحيان يظن أن الأعراض التى يعانى منها ما هى إلا حساسية على الصدر، ويجهل تمامًا أن ما يعانى منه هو مرض «السدة الرئوية المزمنة»، التى ما لم تعالج تؤدى إلى مضاعفات خطيرة.



