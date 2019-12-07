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شاهد | هشام إسماعيل يبدع فى تقليد عمرو أديب وجورج قرداحي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:37 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أجرى الفنان هشام إسماعيل الشهير بـ "فزاع" في مسلسل الكبير أوي، تقليدًا ساخرًا للإعلامي عمرو أديب قائلا: "أستاذ عمرو أديب حبيبي ورجل زملكاوي جميل، وهو أستاذ كبير وإعلامي عظيم".

كما قدم "إسماعيل" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد، تقليدًا ساخرًا للإعلامي اللبناني جورج قرداحي، لافتا ًإلى أنه يفهم روح الشخصية ويقوم بتمثيلها، لكنه ليس بارعا ًفي التقليد، بحسب تعبيره.

كما أعرب هشام إسماعيل، عن سعادته بتجربته في مسرحية علاء الدين أمام النجم أحمد عز، قائلًا: "سعيد جدا بهذه التجربة، لأن أنا ابن من أبناء المسرح، سواء هاوٍ أو من خلال ظهوري الفني عبر مسرحية قهوة سادة مع أستاذ خالد جلال، ومنها بدأت مشواري الاحترافي".

كما أشار إلى أن المسرح بالنسبة له، أسهل أنواع الفنون وأكثرها متعة، مشيرًا إلى أنه يشعر أنه في منزله.

وتابع: "الفنان أحمد عز فاجأنا برسوخه وتحركاته وصوته الجهوري المسرحي".
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