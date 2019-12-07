أخبار الفن | ظهور نادر لشقيقة عادل إمام.. عملية جراحية عاجلة لـ أحمد فهمي

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
مجوهرات ثمينة | سوزان نجم الدين تعلن عن تعرضها للسرقة
توجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بالشكر إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، وباقي فريق البحث، لمساعدتهم لها في العثور على حقيبتها مرة أخرى، ومعرفتهم للفاعل ومداهمتهم له في منزله بمحافظة الشرقية.
ظهور نادر | شقيقة الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها
نشرت منى إمام - الشقيقة الصغرى للزعيم عادل إمام، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بدت فيها جميلة ومتألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.
كسر الرقم العالمي بأكثر من ضعفين | تامر حسني يدخل موسوعة جينيس
نشر النجم تامر حسني ، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، يرصد لحظة تسلمه الجائزة المقدمة من موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية، كأكثر فنان مؤثر.
أنغام مطلوبة على جوجل بسبب هذا الفيديو الصادم
تصدرت الفنانة أنغام مؤشر البحث على جوجل، بعد تداول مقطع فيديو لها، على السوشيال ميديا، من كواليس حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.
صورة طبق الأصل من زوجته | الظهور الأول لـ نسايب عمرو دياب
نشرت زينة عاشور - زوجة الهضبة عمرو دياب، صورا لها بخاصية استوري، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت في الأولى منها شقيقتها "رولا عاشور"، لتهنئها بمناسبة عيد ميلادها.
بعد هنا الزاهد | أحمد فهمي يجري عملية جراحية عاجلة
تعرض الفنان أحمد فهمي لوعكة صحية دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء، وذلك بعد فترة وجيزة من تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية ايضا.
متنكرة في شكل رجل | منى هلا تصدم متابعيها في أحدث ظهور
نشرت الفنانة منى هلا، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيه متنكرة في شكل رجل، بشعر قصير ولحية خفيفة، لتمازح بهذا الفيديو متابعيها.
مجوهرات ثمينة | سوزان نجم الدين تعلن عن تعرضها للسرقة
توجهت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بالشكر إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، وباقي فريق البحث، لمساعدتهم لها في العثور على حقيبتها مرة أخرى، ومعرفتهم للفاعل ومداهمتهم له في منزله بمحافظة الشرقية.
ظهور نادر | شقيقة الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها
نشرت منى إمام - الشقيقة الصغرى للزعيم عادل إمام، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بدت فيها جميلة ومتألقة كما كانت عليه قبل عدة سنوات.
كسر الرقم العالمي بأكثر من ضعفين | تامر حسني يدخل موسوعة جينيس
نشر النجم تامر حسني ، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، يرصد لحظة تسلمه الجائزة المقدمة من موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية، كأكثر فنان مؤثر.
أنغام مطلوبة على جوجل بسبب هذا الفيديو الصادم
تصدرت الفنانة أنغام مؤشر البحث على جوجل، بعد تداول مقطع فيديو لها، على السوشيال ميديا، من كواليس حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.
صورة طبق الأصل من زوجته | الظهور الأول لـ نسايب عمرو دياب
نشرت زينة عاشور - زوجة الهضبة عمرو دياب، صورا لها بخاصية استوري، عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت في الأولى منها شقيقتها "رولا عاشور"، لتهنئها بمناسبة عيد ميلادها.
بعد هنا الزاهد | أحمد فهمي يجري عملية جراحية عاجلة
تعرض الفنان أحمد فهمي لوعكة صحية دخل على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء، وذلك بعد فترة وجيزة من تعرض زوجته الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية ايضا.
متنكرة في شكل رجل | منى هلا تصدم متابعيها في أحدث ظهور
نشرت الفنانة منى هلا، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيه متنكرة في شكل رجل، بشعر قصير ولحية خفيفة، لتمازح بهذا الفيديو متابعيها.