موجز الرياضة.. مهاجمة الخطيب.. وتعليق كلوب على صلاح.. وفسخ عقد بوطيب مع الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الجمعة 7-12-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:
أول قرار من الهلال السوداني بعد الخسارة من الأهلي
وأعلن الهلال السوداني على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، خبر إقالة صلاح آدم من منصبه ، مع تعيين هيثم مصطفى مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق.
اخد استمارة 6 | الزمالك يفسخ تعاقده مع المغربي خالد بوطيب
استقر مسئولو نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
فاز النادي الأهلي على منافسه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
بعد الهتاف ضده | محمود الخطيب يترك المقصورة ويحتوى جماهير الاهلى
احتوى محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، ازمة جماهير النادي الأهلي المتواجدة باستاد السلام لحضور مواجهة الأهلي والهلال السوداني.
يورجن كلوب يكشف عن سبب غياب محمد صلاح أمام إيفرتون
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب غياب لاعبيه "المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو"، عن ديربي الميرسيسايد، والذي جمعه بنادي إيفرتون، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.
اتحاد الكرة فى ورطة .. حكام المغرب تحرج عمرو الجناينى بـ ملف الـ VAR
وضع 7 حكام من المغرب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة فى ورطة فى ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR فى الدورى المصري.
أول قرار من الهلال السوداني بعد الخسارة من الأهلي
وأعلن الهلال السوداني على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، خبر إقالة صلاح آدم من منصبه ، مع تعيين هيثم مصطفى مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق.
اخد استمارة 6 | الزمالك يفسخ تعاقده مع المغربي خالد بوطيب
استقر مسئولو نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
الأهلي يستعيد هيبته الأفريقية ويفوز على الهلال السوداني 2 /1 | فيديو وصور
فاز النادي الأهلي على منافسه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.
بعد الهتاف ضده | محمود الخطيب يترك المقصورة ويحتوى جماهير الاهلى
احتوى محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، ازمة جماهير النادي الأهلي المتواجدة باستاد السلام لحضور مواجهة الأهلي والهلال السوداني.
يورجن كلوب يكشف عن سبب غياب محمد صلاح أمام إيفرتون
كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن سبب غياب لاعبيه "المصري محمد صلاح، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو"، عن ديربي الميرسيسايد، والذي جمعه بنادي إيفرتون، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.
اتحاد الكرة فى ورطة .. حكام المغرب تحرج عمرو الجناينى بـ ملف الـ VAR
وضع 7 حكام من المغرب عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة فى ورطة فى ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR فى الدورى المصري.