أخبار النادي الأهلي أمس 6-12-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:احتوى محمود الخطيب، رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، ازمة جماهير النادي الأهلي المتواجدة باستاد السلام لحضور مواجهة الأهلي والهلال السوداني.فاز النادي الأهلي على منافسه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق المطلوب وحصد 3 نقاط مهمة اليوم أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات، بالنادي الأهلي على فريق فاب الكاميروني اليوم بنتيجة ٧٨-٤٧، في أولى مباريات المجموعة الثانية للبطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٥ ديسمبر الجاري.بدأ جهاز مدينة طيبة بمحافظة الاقصر فى رفع الاستعدادات اللازمة لتسليم النادى الرياضي إلى النادى الأهلى ليكون أول فرع له فى الصعيد وذلك فى احتفالية كبرى.