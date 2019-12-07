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ترسانة الإسكندرية: مصر ثانى دولة على مستوى العالم فى إنتاج الفرقاطات جويند

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، أن الفرقاطات التي تعمل الترسانة على صناعتها هي نوع من السفن الحربية متوسطة الحجم، لافتا إلى أن الفرقاطات تتميز بوجود تسليح على سطحها يحافظ على أمنها وسلامة القوات المتواجدة بها والحفاظ على تشكيل القوات البحرية.

وأضاف "فتحي" خلال حلقة حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "dmc"، أن مصر أول دولة في العالم بعد فرنسا تنتج نوع الفرقاطات "جويند"، مشيرا إلى أن بعض الدول تحاول إنتاج هذا النوع إلا أن برنامجهم لم يُظهر علامات النجاح حتى الآن.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت على بناء 3 فرقاطات للقوات البحرية انتهت من اثنتين بالفعل وانضمتا للقوات البحرية، وجارٍ العمل على الثالثة لتسليمها.
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