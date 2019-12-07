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رياضة

حسين الشحات: فوز الأهلي أهم من تسجيل الأهداف

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أبدي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه علي الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف .

وقال الشحات في تصريحات تليفزيونية ، أن الفوز أهم من الهدف الذي سجله، لعبنا مباراة الهلال على المكسب فقط.

وتابع ، هدفنا منذ البداية أننا نلعب كرة هجومية ونهدد مرمى الخصم كل دقيقة خاصة أننا نلعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا .

وشدد الشحات علي أننا نريد التتويج بدوري أبطال أفريقيا ، وخاصة أن الفريق لم يحقق اللقب الأفريقي منذ سنوات.

وساهم الشحات فى فوز الفارس الأحمر بالمباراة، بهدفين مقابل هدف، جاء هدفي الأهلي عبر حسين الشحات ورمضان صبحي بالدقيقتين 15 و37 فيما جاء هدف للضيوف عن طريق أطهر الطاهر بالدقيقة 97.

بهذا الفوز، يحصد الفارس الأحمر، أول ثلاث نقاط له بدور المجموعات، ليعوض هزيمته فى اللقاء الأول أمام النجم الساحلى، بهدف دون مقابل.

على جانب آخر، تجمد رصيد الهلال، عند 3 نقاط، بعد تغلبه على نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن لقاءات الجولة الأولى.
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