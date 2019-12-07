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رياضة

محمد إيهاب يكشف سبب فشل مشاركته في الأوليمبياد تحت مظلة العلم الأولمبي.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 06:51 ص
محمد إيهاب بطل مصر
محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال
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حسن العمدة
كشف محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، عن سبب فشل مشاركته في الأولمبياد المقرر إقامتها في طوكيو 2020 تحت مظلة العلم الأولمبي خاصة بعد إيقاف اتحاد رفع الأثقال من جانب اللجنة الأولمبية الدولية.

قال إيهاب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "المشاركة في العلم الأولمبي تحدث عندما تكون الدولة بالكامل معاقبة بالإيقاف".

وتابع: "سأحاول نقل خبراتي للاعبين بعد انضمامي للجهاز الفني لمنتخب مصر، ألوم نفسي على معاقبة إتحاد رفع الأثقال، كان يجب أن أحذر زملائي وأتحدث مع الإدارة في الأخطاء التي تحدث ولا أهتم بنفسي فقط".
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