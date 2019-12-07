الرسام الجديد.. قفشة يشعل السوشيال ميديا بعد أدائه مع الأهلي ويتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_مجدي بعد الاداء المميز الذي ظهر به مع النادي الاهلي وتمريراتة التي اسهمت في تقدم النادي الاهلي علي الهلال السوداني في اطار مباريات بطولة الامم الافريقية.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي '



‏محمد مجدى افشه

سوبر ستار جديد للكرة المصرية

مستواه ارتفع جدا فى المباريات الاخيرة



‏محمد مجدي قفشه ❤

يقدم احد اروع مبارياته مع الأهلي 🔥

صنع هدف الأهلي الأول لحسين الشحات ⚽ بالإضافة الي تمريراته الحريرية التي قام بها خلال المباراة لزملائه و التسديدات القوية المتقنة التي حرم احدها العارضة 👌

لاعب كبير يا قفشة و في انتظار المزيد 🙏🙏



‏حازم إمام

محمد مجدي قفشه ينقصه الفوز بالبطولات مع الاهلي ويظهر بشكل جيد في المباريات الهامة وقتها سيكون أفضل لاعب في مركزه وأفضل من عبد الله السعيد





‏كُل جنيه اتدفع في محمد مجدي قفشة حلال والله العظيم ، تمريرة بلسم اسيست عالمي ⁦♥️⁩



‏في مباراة نجمها محمد مجدي قفشة .. الاهلي يفوز على الهلال المتواضع - بهدفين مقابل هدف ليحصل على اول ثلاث نقاط ، مبروك للاهلي، ولو صحيح عايزين افريقيا هاتوا حجازي في يناير.



‏اللاعب للى كان الأهلي فى أشد الحاجة منه هو محمد مجدى قفشة سوبر ستار الكوره المصريه ‎#قفشة💪❤️🇪🇬



‏ممكن نقول على محمد مجدي قفشة الرسام الجديد للقلعة الحمراء

‎#افريقيا_يا_اهلي



‏نجم المباراة بدون منازع محمد مجدي افشه ❤️