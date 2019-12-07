شكرى: النزاعات في أفريقيا مزمنة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية يستهدف أن يكون بمثابة ساحة لتناول قضيتي السلام والتنمية في المحيط الأفريقي باعتبارهما قضايا مركزية بالنسبة للقارة الأفريقية، ولحل النزاعات الأفريقية المسلحة.



وأشار سامح شكري، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الكثير من النزاعات في أفريقيا هى نزاعات مزمنة وأدت إلى حدوث أضرار.



وتابع سامح شكرى، أن قضية التعمير ما بعد حل النزاعات المسلحة من أهداف منتدى أسوان، فضلا عن تعزيز التعاون والشراكة بين دول القارة الأفريقية.



وأكد سامح شكرى، أنه لا بد من التكاتف بين الدول الأفريقية لمواجهة المشكلات التي تحيط بدول القارة مثل الهجرة غير الشرعية، والإرهاب.



وأوضح سامح شكرى، أنه لا بد أن تراعى الحلول المصالح الوطنية للدول ومصالح القارة، حيث تستدعى قضية مكافحة الإرهاب تنسيق كافة الجهود لمواجهتها.