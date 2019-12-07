غير مقبول.. نبيل الحلفاوي يهاجم لاعبى الأهلى رغم الفوز على الهلال السوداني.. شاهد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء الأهلي أمام الهلال السوداني في إطار مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.



وكتب نبيل الحلفاوى عبر تويتر قائلا "‏لازم فايلر يفهم اللعيبة إنهم رغم الاستحواذ الهلال فاز عليهم في الشوط الثاني 1-صفر. لأنهم ارتكنوا على فرق الهدفين. وده غير مقبول من فريق بطولات."



ولقيت تغريدة ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الرعونة في إنهاء الهجمات و ضياع الفرص وسوء تمركز الدفاع عيوب خطيرة لابد من معالجتها قبل المباريات الخارجية يا قبطان" و" ‏‎الغير مقبول ان فريق بحجم الأهلي يكون دفاعه بالشكل ده ، لازم وقفه قوية في يناير. مع دعم مركز المهاجم" و "‏‎فعلا الاستهتار من المدافعين ٠٠ وده لتانى مره قبل كده كان أمام النجم الساحلى ولابد من محاسبة الدفاع على الاستهتار ده".



وفاز الأهلي علي فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في اطار مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا