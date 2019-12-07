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توك شو

الحجر الزراعي:600 ألف طن حجم صادرات مصر من البصل عام 2019

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:06 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
عقب الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، على زيادة صادرات مصر من البصل 50% في عام 2019، موضحا أن هذا رقم قياسي لم تحققه مصر في السنوات السابقة.

ونوه خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن حجم صادرات مصر من البصل وصلت من بداية عام 2019 وحتى الآن إلى 600 ألف طن.

وأشار إلى أن كل دولة لها اشتراطات محددة، ويقوم الحجر الزراعي بالتأكد من تحقيق الاشتراطات في الشحنة لمنحها صلاحية التصدير، وإذا لم تتوفر الشروط يتم رفض الشحنة ولا تخرج من مصر.

وأكمل: "لم يحدث رفض أي شحنة بصل خرجت من مصر، موريشيوس طلبت مواصفات معينة، مصر تنفذها، وأحيانا لأنها تحتاج لشحنات زياة ترسل لمصر أنها تستثني اشتراطات مثل التبخير".
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