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رياضة

الجمهور يتغنى بأداء رمضان صبحي مع الأهلي ويتصدر تويتر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:57 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_صبحي بعد أدائه المميز الذي ظهر به في مباراة الأهلي أمام فريق الهلال السوداني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏شخصية أكبر من سنها بكتير .. مشروع أسطورة اهلاويه جديده ‎#رمضان_صبحي

‏رمضان استوي كرويا 👌بس محتاج يبقي عنده control علىي نفسه شوية ‎#رمضان_صبحي

‏يا بني بطل ترقيص في العيال
دول أشقاء برضة
‎#الأهلي_الهلال_السوداني
‎#رمضان_صبحي

‏‎#رمضان_صبحي صاحب صاحبه

‏حلالالالاوتك يا رمضان
35'جووووول
‎#رمضان_صبحي يضاعف النتيجة لـ ‎#الأهلي
من نقطة الجزاء

‏💙💚جوووووووووووول التانى ‎#الكابيتانو ابو زين العفيجى
‎#رمضان_صبحى
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