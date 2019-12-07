الجمهور يتغنى بأداء رمضان صبحي مع الأهلي ويتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_صبحي بعد أدائه المميز الذي ظهر به في مباراة الأهلي أمام فريق الهلال السوداني.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏شخصية أكبر من سنها بكتير .. مشروع أسطورة اهلاويه جديده ‎#رمضان_صبحي



‏رمضان استوي كرويا 👌بس محتاج يبقي عنده control علىي نفسه شوية ‎#رمضان_صبحي



‏يا بني بطل ترقيص في العيال

دول أشقاء برضة

‎#الأهلي_الهلال_السوداني

‎#رمضان_صبحي



‏‎#رمضان_صبحي صاحب صاحبه



‏حلالالالاوتك يا رمضان

35'جووووول

‎#رمضان_صبحي يضاعف النتيجة لـ ‎#الأهلي

من نقطة الجزاء



‏💙💚جوووووووووووول التانى ‎#الكابيتانو ابو زين العفيجى

‎#رمضان_صبحى

