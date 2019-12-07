الجمهور يتغنى بأداء رمضان صبحي مع الأهلي ويتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_صبحي بعد أدائه المميز الذي ظهر به في مباراة الأهلي أمام فريق الهلال السوداني.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
شخصية أكبر من سنها بكتير .. مشروع أسطورة اهلاويه جديده #رمضان_صبحي
رمضان استوي كرويا 👌بس محتاج يبقي عنده control علىي نفسه شوية #رمضان_صبحي
يا بني بطل ترقيص في العيال
دول أشقاء برضة
#الأهلي_الهلال_السوداني
#رمضان_صبحي
#رمضان_صبحي صاحب صاحبه
حلالالالاوتك يا رمضان
35'جووووول
#رمضان_صبحي يضاعف النتيجة لـ #الأهلي
من نقطة الجزاء
💙💚جوووووووووووول التانى #الكابيتانو ابو زين العفيجى
#رمضان_صبحى
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
شخصية أكبر من سنها بكتير .. مشروع أسطورة اهلاويه جديده #رمضان_صبحي
رمضان استوي كرويا 👌بس محتاج يبقي عنده control علىي نفسه شوية #رمضان_صبحي
يا بني بطل ترقيص في العيال
دول أشقاء برضة
#الأهلي_الهلال_السوداني
#رمضان_صبحي
#رمضان_صبحي صاحب صاحبه
حلالالالاوتك يا رمضان
35'جووووول
#رمضان_صبحي يضاعف النتيجة لـ #الأهلي
من نقطة الجزاء
💙💚جوووووووووووول التانى #الكابيتانو ابو زين العفيجى
#رمضان_صبحى