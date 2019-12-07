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أخبار البلد

ناصر المري يستعد لتنظيم ورشة إعلامية في عدة دول عربية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:12 ص
الكاتب ناصر علي المري
الكاتب ناصر علي المري
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رامى المهدي
يستعد الكاتب ناصر علي المري، لتنظيم ورشة عمل مجانية في عدد من الدول العربية لدعم العاملين في الصحافة والإعلام.

وقال المري، إنه يهدف من ورش العمل المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة، إلى مساعدة الشباب لأن يتدربوا بشكل جيد، لكي يستطيعون موائمة الأدوات الجديدة المستخدمة في الصحافة والإعلام.

ولفت إلى أن الأدوات الجديدة في الصحافة والإعلام في تطور مستمر، منوها بأن من لا يستطيع أن يتعلم هذه الأدوات بسرعة سيتخلف عن التطور ومواكبة كل ما هو جديد.

وأشار إلى أن ورش العمل التي سيقوم بالتدريب فيها والإشراف عليها، ستشمل كل الأدوات الحديثة في مجال الصحافة والاعلام وكذلك استخدام كل الأدوات التكنولوجية المختلفة في هذا المجال.
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