ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:11 ص
العريمي طالب عماني
العريمي طالب عماني
Advertisements
عزة عاطف
أثناء تواجده في بريطانيا لدراسة الهندسة تعرض شاب عماني في العشرينيات من عمره للطعن حتى الموت ضمن ثلاثة قتلى في هجوم بالسكاكين بلندن.

هاجم اثنان من البلطجية الطالب العماني «محمد بن عبدالله العريمي» البالغ من العمر 26 عامًا، وطعنوه حتى الموت، طمعًا في سرقة ساعته الروليكس.

وقع الخبر بمثابة كالصاعقة على عائلة الطالب المسكين بعد سفره إلى بريطانيا لدراسة الهندسة منذ 3 سنوات، ليفقد حياته على يد 2 من البلطجية خلال هجوم نتج عنه إصابة اثنين بجروح بالغة وراح ضحيته محمد.

وقد نشرت السفارة العمانية تغريدة على موقع تويتر جاء فيها "تتقدم السفارة اللندنية بخالص تعازيها لأسرة الففقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وصرح السير «آلان دنكان» مسئول كبير في وزارة الخارجية البريطانية ووزير التنمية الدولية السابق بأنه حزين لسماع هذا الخبر مضيفًا: "عمان هو صديقنا المقرب وحليفنا، ودائمًا ما يرحب بنا، في شوارعه الآمنة، كما أنه بلد يحتذى به.. أتقدم لهم بالاحترام والتعازي".

ووفقًا لصحيفة استاندرد أعلنت وفاة الطالب العماني مباشرة في مكان الحادث، بينما تم نقل الاثنين الآخرين إلى المستشفى في الحال.
Advertisements

موضوعات متعلقة

هيثم زكي.. الحب يأتي متأخرا!

ومن الحب ما قتل.. ملاكم بريطاني ينهي حياة طليقته بالمطرقة

السفير العماني بنواكشوط يشيد بدور موريتانيا في محاربة الإرهاب

بالصور.. الجامعة العربية تودع علي العيسائي بعد تعيينه في مجلس الدولة العماني

ترشيحاتنا

هانى حتحوت يكشف سبب خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة.. فيديو

متنكرة في شكل رجل | منى هلا تصدم متابعيها في أحدث ظهور

هنا شيحة تكشف سبب انفصالها عن أحمد فلوكس..شاهد

نجم تونس: رمضان صبحى سقط فى فخ النجم الساحلي

بملابسه.. تامر حسني يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

بسبب خلاف على ركن سيارة.. امرأة تعتدي بالضرب على مسن.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

لمكياج جديد.. هنا شيحة تغير ملامحها