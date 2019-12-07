بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

أثناء تواجده في بريطانيا لدراسة الهندسة تعرض شاب عماني في العشرينيات من عمره للطعن حتى الموت ضمن ثلاثة قتلى في هجوم بالسكاكين بلندن.





هاجم اثنان من البلطجية الطالب العماني «محمد بن عبدالله العريمي» البالغ من العمر 26 عامًا، وطعنوه حتى الموت، طمعًا في سرقة ساعته الروليكس.





وقع الخبر بمثابة كالصاعقة على عائلة الطالب المسكين بعد سفره إلى بريطانيا لدراسة الهندسة منذ 3 سنوات، ليفقد حياته على يد 2 من البلطجية خلال هجوم نتج عنه إصابة اثنين بجروح بالغة وراح ضحيته محمد.





وقد نشرت السفارة العمانية تغريدة على موقع تويتر جاء فيها "تتقدم السفارة اللندنية بخالص تعازيها لأسرة الففقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".





وصرح السير «آلان دنكان» مسئول كبير في وزارة الخارجية البريطانية ووزير التنمية الدولية السابق بأنه حزين لسماع هذا الخبر مضيفًا: "عمان هو صديقنا المقرب وحليفنا، ودائمًا ما يرحب بنا، في شوارعه الآمنة، كما أنه بلد يحتذى به.. أتقدم لهم بالاحترام والتعازي".



