الآثار توضح أهمية الاكتشاف الأثري الجديد في قرية ميت رهينة.. فيديو

عقب الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، على تنقيب مواطن عن الآثار في منطقة ميت رهينة يقوده إلى كشف مهم هناك قائلًا: "لا يوجد عذر للتنقيب وهذه المنطقة تمثل مدينة منف أقدم مدينة في العالم"، لافتا إلى أن أهالي ميت رهينة يعلمون جيدا بوجد آثار.



وقال "عشماوي"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc، إن المياه الجوفية لم تؤثر على حالة القطع الآثرية، لافتا إلى أن القطع طالما في مناخ ثابت لا تتأثر لكن بعد انتقالها تبدا معالجتها.



وأشار رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن هذه المنطقة كانت تسمى معبد بتاح الكبير وهي الذي أعطى اسم عاصمة مصر منف، كما أن اسم مصر باللغة الإنجلزية Egypt مشتق من اسم هذا المعبد، مضيفا أن الأرض والمناطق المجاورة ملاصقة للمعبد الذي يقع تحت إدارة الآثار والقرية تخضع لعمليات إحلال أو بناء يجري الاستكشاف واستخراج ما تحتها.



ولفت رئيس قطاع الآثار المصرية، إلى أن أنه تم نقل القطع المكتشفة إلى حديقة المتحف المفتوح في ميت رهينة الموجود فيه تمثال رمسيس الثاني الشهير.