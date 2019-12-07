ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفير الصين في أوتاوا يحذر كندا من التدخل في شؤون بلاده

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:46 ص
سفير الصين في أوتاوا،
سفير الصين في أوتاوا، بي وو كونج
Advertisements
أ ش أ
حذر سفير الصين في أوتاوا، بي وو كونج، من أن بلاده ستتخذ ما أسماها إجراءات مضادة حازمة في حال تبنى البرلمان الكندي اقتراحا يدعو إلى فرض عقوبات على الزعماء الصينيين ، مشددا على أن بلاده لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في تعليق من السفير الصيني بشأن موقف اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي من حزب المحافظين، يخططان لتقديم اقتراح الأسبوع المقبل يدعو حكومة جستن ترودو إلى فرض عقوبات على الصين بسبب ما وصفاه "بانتهاكاتها المزعومة لحقوق الانسان".

وحذر السفير الصيني في كلمته في مؤتمر نظمه مجلس العلاقات الدولية في مونتريال بأن اعتماد مجلسي العموم والشيوخ لهذا الاقتراح في حال حدوثه ، يشكل انتهاكا خطيرا لشؤون الصين الداخلية.
Advertisements

ترشيحاتنا

في أحدث ظهور | تعرف على شجرة عائلة الزعيم عادل إمام

ماذا قال رينيه فايلر عن الفوز بثنائية على الهلال السوداني وأداء لاعبي الأهلي

حكم معاشرة الزوجة أثناء الحيض باستخدام العازل

وليد صلاح الدين: فايلر ينفذ تكتيكه في التمرين بمعاقبة اللاعبين..فيديو

علامات حسن الخاتمة..علي جمعة يوضح كيف يحققها العبد

هانى حتحوت يفجر مفاجأة بشأن مستقبل بوطيب مع الزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

لمكياج جديد.. هنا شيحة تغير ملامحها