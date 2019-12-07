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أخبار العالم

انتصار جديد لفلسطين.. النواب الأمريكي يقرر دعم حل الدولتين

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الجمعة، قرارًا رمزيا يدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب خطوات اتخذها الرئيس دونالد ترامب اعتُبرت منحازة بشدة لإسرائيل.

ووافق المجلس، بأغلبية 226 صوتا مقابل اعتراض 188على قرار غير ملزم ينص على أن حل الدولتين يلبي "تطلعات الفلسطينيين المشروعة" لقيام دولتهم الخاصة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إنها تعتبر التصويت ردا على "سياسة الإدارة الأميركية الحالية الخاطئة".

وأضاف البيان "إن ما جاء في هذا القرار يُعد رسالة واضحة للإدارة الأميركية وإسرائيل مفادها أن السلام يأتي فقط عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".
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