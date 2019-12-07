الحفاظ على المواد الأثرية.. ندوة بجامعة القاهرة 16 الشهر الجاري

تنظم كلية الأثار بجامعة القاهرة ندوة بعنوان"نحو إستخدام طرق ومواد مبتكرة للحفاظ على المواد الأثرية"،وذلك الاثنين 16 ديسمبر الجاري،وتأتي الندوة برئاسة أ.د.جمعة عبد المقصود عميد الكلية.



وتتضمن الندوة محاضرة بعنوان"الاتجاهات الحديثة في فحص وتحليل المواد الأثرية"،وتلقيها د.سوسن سيد درويش الأستاذ بقسم ترميم الآثار بالكلية،ومحاضرة بعنوان"دمج الفحوصات العلمية والتوثيق الرقمي الدقيق في الحفاظ على المنسوجات التاريخية - تطبيقات عملية"،ويلقيها د.حربي عز الدين الأستاذ المساعد بقسم ترميم الآثار بالكلية.



ومحاضرة"في الحقل الأثري" (GIS) "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية"ويلقيها علاء عصام مصطفى قاسم باحث ماجستير فى تخصص ترميم وصيانة الآثار بالكلية،ومحاضرة"تطبيقات البلازما في علاج وصيانة التلف البيولوجي"ويلقيها أكمل صقر مدير مركز ترميم وصيانة الآثار بالمتحف القومي للحضارة.



ومحاضرة"استخدام مواد حديثة في ترميم وعلاج التماثيل المنحوتة داخل المقابر الصخرية بجبانتي الجيزة وسقارة"يلقيها أحمد محمد صادق- أخصائي ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير،ومحاضرة"تطويع إنزيمات الليبيز لتنظيف المنسوجات الأثرية الصوفية المصبوغة بالأصباغ الطبيعية"ويلقيها إبراهيم حامد محمد الخولى مدرس ترميم المنسوجات بالمعهد العالي للسياحة والترميم في الإسكندرية.



ومحاضرة"تطبيقات عملية في مجال الكشف والرفع الآمن للآثار كبيرة الحجم وثقيلة الوزن في مواقع الحفائر الأثرية"ويلقيها د.محسن صالح الأستاذ بقسم ترميم الآثار بالكلية،و"دراسة تجريبية عن التطبيقات الحديثة للتنظيف الذاتي بالمواد النانوية لبعض بقع المنسوجات الأثرية الكتانية" وتلقيها داليا على عبد العال رئيس قسم الترميم الأولى للآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.



ومحاضرة"ترميم كسوة الكعبة المشرفة لغرفة الأثر النبوي الشريف بالجامع المنصوري الكبير"طرابلس- لبنان"تطبيقات حديثة ومواد مبتكرة"ويلقيها رضا فرج إسماعيل دكتوراة ترميم الآثار بالكلية،ومحاضرة"الأسس العلمية لتجميع الآثار الحجرية الضخمة"ويلقيها د.عبد الرحمن محمد فهمي المدرس المساعد بقسم ترميم الآثار بالكلية.