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فن

مهرجان قابس يفتح باب استقبال الأفلام لدورة 2020

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
مهرجان قابس سينما
مهرجان قابس سينما فن
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محمد نبيـل
أعلنت إدارة مهرجان قابس سينما فن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثانية والمنتظر أن تقام فى الفترة من 3 إلى 11 أبريل 2020.

وقد حدّدت يوم 25 ديسمبر الحالي كآخر موعد لقبول ترشحات الأفلام، وخصّصت 3 مسابقات للأفلام العربية هي “مسابقة الأفلام الروائية الطويلة” و”مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة” و”مسابقة الأفلام القصيرة”.

ويمكن للمشاركين تسجيل أفلامهم على الموقع التابع لمهرجان قابس فن، وينفتح مهرجان “قابس سينما فن” على مختلف فنون الفيديو والسينما التجريبية والواقع الافتراضي لخلق مساحة نقاش وتبادل حول هده الديناميكية الجديدة المعاصرة، علاوة على احتضانه لعروض الأفلام والمعارض والورشات والماستر كلاس كما ورد في موقع أبوظبي الإخبارية.

وتأسس مهرجان «قابس سينما فن» في 2019، ويهدف بالخصوص إلى دعم سينما المؤلف في العالم العربي والبحث عن مقاربات فنية مميزة تعكس التنوع والاختلاف في العالم وتمنح فرصة للجمهور لمشاهدة أفلام جادة ومغايرة.
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