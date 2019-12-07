بيتنا وبنحافظ عليه.. جماهير الأهلي تنظف مدرجات ستاد السلام بعد مباراة الهلال السودانى..شاهد

قام عدد من مشجعي فريق نادي الاهلي بتنظيف المدرجات وذلك بعد انتهاء المباراة المقامة في استاد السلام بين المارد الأحمر وفريق الهلال السوداني في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.



وجمع جمهور المارد الأحمر المخلفات ونظف المدرجات بعد انتهاء لقاء فريقه خاصة بعد إعلان النادي الاهلى الحصول على حق انتفاع لاستاد السلام لمدة 25 عامًا وإطلاق اسم الاهلى عليه .



وكان قد فاز النادي الأهلي على منافسه فريق الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعتهما باستاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، و سجل هدفي الأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي بالدقائق 16 و37، بينما سجل الهلال السوداني هدفه بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.



الشوط الأول

بدأ النادي الأهلي المباراة بضغط على دفاعات فريق الهلال السوداني بحثا عن هدف مبكر، حتى نجح في الحصول على ركلة ركنية في الدقيقة الاولى الا انها لم تشكل خطورة على أبناء السودان، وسدد محمد مجدي قفشة تسديدة قوية بالدقيقة ٧ كاد أن يعلن بها الهدف الأول إلا أن حارس الهلال تصدى لها ببراعة، وكان أجايي قريبا من الهدف الأول عقب عرضية من حسين الشحات بالدقيقة ٨، إلا أن حارس الهلال تصدى لها من جديد وأخطأ أحمد فتحي في التغطية في إحدى الكرات بالدقيقة ١١ كادت أن تشكل خطورة على النادي الأهلي لولا رعونة لاعبي الهلال السوداني، وبعدها سجل الهدف الأول حسين الشحات بالدقيقة 15 عقب عرضية من جانب محمد مجدي قفشة، كما أهدر جونيور اجايي الهدف الثاني للنادي الاهلي عقب خطأ في استغلال عرضية محمد هاني بالدقيقة ١٧، حيث واصل النادي الأهلي تفوقه على الهلال السوداني وذلك بتسديدة من جانب زليد سليمان بالدقيقة ٢٣، وتسديدة من عمرو السولية بالدقيقة ٢٤، لكنها خارج مرمى الفريق السوداني، وفي الدقسيقة 37 سجل الأهلي الهدف الثاني بقدم رمضان صبحي من ركلة جزاء لتصبح النتيجة2 صفر للأهلي.



الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بضغط من جانب النادي الأهلي على دفاعات الهلال السوداني، بحثًا عن الهدف الثالث، وكاد محمد مجدي قفشة قريب من الهدف الثالث وذلك بعدما سدد تسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء بالدقيقة 57 الا انها ارتطمت بالعارضة، حيث اهدر رمضان صبحي فرصة الهدف الثالث في الدقيقة 66، عقب تمريرة سحرية من جانب محمد مجدي قفشة، إلا أنها احتسبت تسلل في النهاية.



وفي الدقيقة 68 اجرى النادي الأهلي اولى تبديلاته وذلك بدخول اليو ديانج بدلًا من وليد سليمان، حيث سيطر النادي الأهلي على الكرة خلال 75 دقيقة وسط تراجع واستسلام تام من جانب فريق الهلال السوداني، وفي الدقيقة 77 تعرض حارس مرمى الهلال السوداني للاصابة وخرج وطالب الجهاز الفني بخروجه من المباراة.



وكاد النادي الأهلي أن يسجل الهدف الثالث في مرمى الهلال السوداني عقب تسديدة من جانب جونيور أجاي بالدقيقة 85، إلا أنها خارج مرمى الفريق السوداني، وفي الدقيقة 86 دخل جيرالدو بدلًا من حسين الشحات، بينما دخل مروان محسن بدلًا من جونيور اجاي، وقبل نهاية المباراة نجح نادي الهلال في تسجيل هدف وحيد له في المباراة.