أستاذ قانون دولى يفجر مفاجأة بشأن إبطال اتفاقية السراج.. فيديو

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن تركيا تعمل على استغلال ليبيا والانتفاع منها وأكد أن مجلس الأمن يستطيع إصدار قرار يبطل الاتفاقية التركية الليبية مشيرا إلى أن لجمهورية مصر العربية حقوق في البحر الأبيض المتوسط ومصر لم تعقد اتفاقيات لتعين الحدود حتى الآن و تعيين الحدود هو الذى يحدث في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وليس ترسيمها لأن الترسيم لا يعمل به في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.



وتابع سلامة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: الدول لا تعين حدودها أثناء الثورات والفوضى وأن حدود مصر ثابتة فى البحر المتوسط مشيرا الى أن ما فعلته تركيا من ابتلاع جزيرة كريت يعتبر خرقا للمواثيق والقوانين الدولة.



وأكمل سلامة أن مجلس الأمن يستطيع بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة رفض وإبطال مثل هذه المذكرة والاتفاقية التي حدثت بين تركيا وليبيا لأنها حدثت فى فوضى وثورات قائمة فى ليبيا .