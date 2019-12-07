ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ قانون دولى يفجر مفاجأة بشأن إبطال اتفاقية السراج.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:11 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن تركيا تعمل على استغلال ليبيا والانتفاع منها وأكد أن مجلس الأمن يستطيع إصدار قرار يبطل الاتفاقية التركية الليبية مشيرا إلى أن لجمهورية مصر العربية حقوق في البحر الأبيض المتوسط ومصر لم تعقد اتفاقيات لتعين الحدود حتى الآن و تعيين الحدود هو الذى يحدث في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وليس ترسيمها لأن الترسيم لا يعمل به في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتابع سلامة خلال مداخلة تليفونية ببرنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: الدول لا تعين حدودها أثناء الثورات والفوضى وأن حدود مصر ثابتة فى البحر المتوسط مشيرا الى أن ما فعلته تركيا من ابتلاع جزيرة كريت يعتبر خرقا للمواثيق والقوانين الدولة.

وأكمل سلامة أن مجلس الأمن يستطيع بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة رفض وإبطال مثل هذه المذكرة والاتفاقية التي حدثت بين تركيا وليبيا لأنها حدثت فى فوضى وثورات قائمة فى ليبيا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نجم الاهلي السابق يهاجم فايلر بسبب رمضان صبحي وحسين الشحات

هؤلاء يقودون المشهد | تعرف على خريطة التغييرات الإعلامية | تفاصيل جديدة عن برنامج الإبراشي | الديهي واسامة كمال لم يحددا وجهتهما.. وأسماء مقدمي نشرات ماسبيرو

استعرضت سيارتها عبر فيسبوك فكانت في انتظارها أسوأ مفاجأة بعد ساعات

#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا.. هاشتاج يحتاج تويتر بالسعودية

بعد الهتاف ضده | محمود الخطيب يترك المقصورة ويحتوى جماهير الاهلى

رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية تتوج بلقب ملكة جمال المراهقات للبيئة والسياحة والوصيفة مصرية.. بالصور

احذر.. أراد الظهور في وسائل الإعلام فألقى بطفل من الدور العاشر

رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام