هوكي الانزلاق بالمصري البورسعيدي تكتسح فرق نادي الزهور القاهري

حققت فرق هوكي الانزلاق بالنادى المصرى فوزًا كاسحًا على نظيراتها بنادى الزهور وذلك خلال مباريات دورى هوكى الانزلاق التي أقيمت على مدار يوم الجمعة على ملعب النادى المصرى ، حيث جاءت النتائج كالتالي :

فوز النادى المصرى تحت 12 عام بنين على فريق الزهور بهدفين مقابل هدف.

فوز النادى المصرى تحت 15 عام بنين على فريق الزهور بسبعة أهداف مقابل هدفين.

فوز النادى المصرى تحت 17 عام بنين على فريق الزهور بهدف للاشئ.

فوز النادى المصرى عمومى رجال على فريق الزهور بهدفين مقابل هدف.

فوز النادى المصرى تحت 14 عام بنات على فريق الزهور بستة أهداف مقابل هدف.

فوز النادى المصرى تحت 19 عام بنات على فريق الزهور بخمسة أهداف مقابل هدف.

فوز النادى المصرى عمومى بنات على فريق الزهور بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق هوكي الانزلاق يقوده الكابتن أحمد سمير ،فيما يتولى الكابتن صلاح المهدي مهام الإشراف على اللعبة ، تحت الإشراف العام حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على النشاط الرياضي.