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مرأة

4 أضرار لصبغة الشعر.. دراسة: تسبب سرطان الثدى

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:27 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
اكدت دراسة علمية حديثة أن النساء اللائي يستخدمن صبغة شعر دائمة أو أجهزة فرد كيميائية يواجهن خطرًا أكبر للإصابة بسرطان الثدي،وفقا Daily mail.

لذلك نقدم لك في هذا التقرير بعض الأضرار التي تسببها صبغة الشعر:

1- اضرار الصبغة على البشرة:
تسبب الصبغة أنواع متعددة من الأضرار على البشرة، بسبب حساسية البشرة التي تسببها مكونات الصبغة كما تعمل الصبغة على تهيج الجلد بالمنطقة المحيطة بفروه الرأس والشعر.

2- زيادة جفاف الشعر:
تعمل الصبغة على زيادة جفاف الشعر وتسبب له خشونة زائدة، كما أن الصبغة من الممكن أن تسبب تساقط للشعر وتلف لبصيلات الشعر وذلك بسبب احتوائها على مواد ضارة بالشعر وفروه الرأس، وخاصة عند تعرض الشعر لأكثر من مرحلة من مراحل تلوين الشعر.

3- تحتوي الصبغة على مواد سامة:
تحتوي الصبغة على كميات من المواد الكيميائية والتي تتراكم على الشعر وفروه الرأس نتيجة للإفراط في استخدام الصبغات مما يعمل على زيادة تركيز هذه المواد بداخل الجسم، وهذا يؤثر بالسلب على الجسم ويسبب الكثير من الأمراض الخطيرة منها الربو وضيق التنفس وخاصة إذا احتوت الصبغة على مادة الامونيا.

4- تورم الوجه:
من ضمن الأعراض الجانبية لاستخدام الصبغة هو حدوث ورم في الوجه و تجاعيد مبكرة وشيخوخة فهي تقتل الخلايا الحية في الوجه وتقلل نضارته و احمراره الطبيعي
وتهيج واحمرار في فروه الرأس والإصابة بالحساسية وصعوبة شديدة في التنفس، وكل هذا يجد نتيجة لاحتواء الصبغات على مادة بيروكسيد الهيدروجين وخاصة في الألوان الغامقة من الصبغات حيث تتركز هذه المواد بها بدرجة كبيرة عن الألوان الفاتحة، أو الصبغات المؤقتة والتي يتم إزالتها بمجرد غسلها بالشامبو.
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