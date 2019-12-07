ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فيديو مروع لهجوم 3 فتيات على طالبة بالضرب المبرح وتصويرها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:56 ص
فيديو مروع
فيديو مروع
Advertisements
عزة عاطف
في لحظات مرعبة قامت فتاتان مراهقتان بضرب تلميذة تبلغ من العمر 13 عامًا في وجهها، وسحلها على الأرض وركلها قبل أن يضحكن عليها أثناء مغادرتهن للمكان.

تظهر اللقطات التي كشفت عنها صحيفة ميل أونلاين الطالبة «ليا سميث» وهي تحاول جاهدة تغطية رأسها في الوقت الذي أمطرت عليها الفتيات الضربات العنيفة والقاسية أثناء تجولها في الطريق.

كانت ليا طالبة الصف التاسع لازالت ترتدي زيها المدرسي وفق اللقطات المصورة خلال الهجوم الوحشي الذي شهده العديد من الشباب الآخرين في الشارع.

انتشر الفيديو المروع على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن صورته إحدى أعضاء العصابة الثالثة، وسرعان ما أثار ضجة واسعة في مدينة سوفولك بالقرب من سانت إدموندز.

وصفت ليا الطالبة في مدرسة سانت بنديكت الكاثوليكية، صدمتها بعد الهجوم الغير مبرر بينما كانت في طريقها إلى المنزل من المدرسة، قائلة "أنا غاضبة حقًا".. "أشعر بالحرج الشديد لما حدث".

تحقق شرطة سوفولك في الواقعة، وقد أخبرت ليا وعائلتها أن البلطجية -اللواتي يبلغن من العمر 13 عامًا يذهبون إلى مدرسة مختلفة، ولديهم فقط "3 فرص" لتسليم أنفسهم.

أرسلت هؤلاء الفتيات تهديدات بالقتل إلى ليا، ثم ضربوها، وقد أخبرهم الضابط أنهم لا يستطيعون القبض عليهم بسبب عمرهم، وأضاف إنه يتعين عليهم إعطاء الفتيات 3 فرص لتسليم أنفسهم قبل أن يتمكنوا من إلقاء القبض عليهم.

لكن والدة الفتاة حذرت قائلة "إذا لم يفعلوا شيئًا، فسوف أقوم بتسويتها بنفسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدمن لعبة pubg يؤلف واقعة اختطافه من وحي خياله

ضرب مبرح من معلمة أمريكية لطالبة والشرطة تتدخل.. فيديو

إصابات بالغة .. طالب إعدادي يعتدي على زميله داخل مدرسة بالغردقة

عنف وسحل وإهمال داخل مدرسة للبنات بـ شبرا | والتعليم: جار التحقيق

بين اختفاء شهد وبسنت.. انتحرت الأولى بـ وسواس قهري وتزوجت الأخرى سرا

للمرة الثانية في 24 ساعة | ضابط شرطة أمريكي يفتح النار على طالب ثانوي.. شاهد

ترشيحاتنا

المهاجم الإنجليزي السابق: محمد صلاح لا يفكر إلا في الفوز بالحذاء الذهبي

سبب غريب.. شاهد أحد المعازيم يطلق النار على وجه راقصة في فرح هندي

موجز الرياضة.. مهاجمة الخطيب.. وتعليق كلوب على صلاح.. وفسخ عقد بوطيب مع الزمالك

بجيبة قصيرة وبلوزة دانتيل.. إطلالة هنا الزاهد فى عيد ميلاد كريم فهمى.. صور

هانى حتحوت يفجر مفاجأة بشأن مستقبل بوطيب مع الزمالك.. فيديو

ترسانة الإسكندرية: مصر ثانى دولة على مستوى العالم فى إنتاج الفرقاطات جويند

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطلالة جذابة.. الكاروهات تسيطر على موضة شتاء 2020 ..صور

فيديو مروع لهجوم 3 فتيات على طالبة بالضرب المبرح وتصويرها

بجيبة قصيرة وبلوزة دانتيل.. إطلالة هنا الزاهد فى عيد ميلاد كريم فهمى.. صور