في عيد ميلاد بسمة.. ظهور نادر لـ ابنتها

تحتفل اليوم السبت 7 ديسمبر، الفنانة بسمة بعيد ميلادها الـ 43، إذ ولدت بالقاهرة في مثل هذا اليوم من عام 1976 لأب مصري يعمل بالصحافة وأم مصرية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أما جدها لأمها فهو السياسي يوسف درويش مؤسس الحزب الشيوعي المصري.



التحقت بسمة، بمدرسة الليسيه الفرنسية، وبعدها حصلت على ليسانس من كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية، حيث اخترقت المجال الإعلامي فعملت كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، ثم قنوات دريم ولكن هذا المجال لم يشبع غرورها بل كان التمثيل والوقوف أمام الكاميرات هو حلمها الذي طالما سعت اليه، حيث تقدمت لاختبارات التمثيل لاكثر من مرة، إلى أن رشحها المخرج يسري نصر الله وهي لا تزال طالبة بكلية الآداب للاشتراك في فيلم (المدينة).



وفي شهر سبتمبر الماضي، ظهرت بسمة، في صور متداول التقطت لها خلال لحظة وصولها إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكان بصحبتها ابنتها في ظهور نادر لها، وبدت في إحدى الصور وهي تحاول تطويق ابنتها لإبعادها عن الظهور.



وحصلت علي العديد من التكريمات والجوائز فقد منحت جائزة احسن ممثلة دور ثان من خلال نجاحها أمام الزعيم عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان كما حصلت علي جائزة عن قيامها ببطولة فيلم النعامة والطاووس.

