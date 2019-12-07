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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب؟..12 فائدة صحية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:28 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد تناول ورق العنب وهى:

١-فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز ، الألياف ، الكالسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد ، البوتاسيوم ، الفوسفور..

٢- يحسن أداء الجهاز الهضمي.
٣- يساهم في علاج الإمساك.
٤- يعزز صحة القلب.
٥- يعزز صحة العينين.
٦- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
٧- يساعد العضلات على الاسترخاء.
٨- يعزز صحة الجهاز المناعي.
٩- يحافظ على صحة البشرة.
١٠-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
١١- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.
١٢- يحافظ علي سلامة الاسنان.
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