ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب؟..12 فائدة صحية

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد تناول ورق العنب وهى:
١-فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز ، الألياف ، الكالسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد ، البوتاسيوم ، الفوسفور..
٢- يحسن أداء الجهاز الهضمي.
٣- يساهم في علاج الإمساك.
٤- يعزز صحة القلب.
٥- يعزز صحة العينين.
٦- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
٧- يساعد العضلات على الاسترخاء.
٨- يعزز صحة الجهاز المناعي.
٩- يحافظ على صحة البشرة.
١٠-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
١١- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.
١٢- يحافظ علي سلامة الاسنان.
١-فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز ، الألياف ، الكالسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد ، البوتاسيوم ، الفوسفور..
٢- يحسن أداء الجهاز الهضمي.
٣- يساهم في علاج الإمساك.
٤- يعزز صحة القلب.
٥- يعزز صحة العينين.
٦- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.
٧- يساعد العضلات على الاسترخاء.
٨- يعزز صحة الجهاز المناعي.
٩- يحافظ على صحة البشرة.
١٠-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
١١- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.
١٢- يحافظ علي سلامة الاسنان.