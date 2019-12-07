ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب؟..12 فائدة صحية

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد تناول ورق العنب وهى:



١-فيتامين K / A / C / B1 / B2 / B6 ، المنغنيز ، الألياف ، الكالسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد ، البوتاسيوم ، الفوسفور..



٢- يحسن أداء الجهاز الهضمي.

٣- يساهم في علاج الإمساك.

٤- يعزز صحة القلب.

٥- يعزز صحة العينين.

٦- يحافظ على سلامة الجهاز العصبي.

٧- يساعد العضلات على الاسترخاء.

٨- يعزز صحة الجهاز المناعي.

٩- يحافظ على صحة البشرة.

١٠-يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.

١١- يحافظ على سلامة العظام والمفاصل.

١٢- يحافظ علي سلامة الاسنان.