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محافظات

أمطار شتوية تضرب بورسعيد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:38 ص
أمطار شتوية تضرب
أمطار شتوية تضرب بورسعيد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
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كتب محمد الغزاوى
شهدت محافظة بورسعيد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وأجواء شتوية.

وفوجئت أهالي المدينة بمختلف أحيائها بهطول أمطار غزيرة منذ دقائق على خلاف المتوقع من الأرصاد الجوية والتي أشارت أنه بداية من الأحد 8 ديسمبر ستشهد بورسعيد والسواحل الشمالية سقوط أمطار شتوية وتمتد الأثنين 9 ديسمبر لتشمل محافظات الدلتا بالكامل والقاهرة ومدن القناة وسيناء.

وانتظمت حركة الملاحة بقناة السويس خاصة في منطقة معابر معديات نقل الركاب والسيارات بين مدينتي بورفؤاد وبورسعيد والعكس

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ العامة بفرق جهاز الانقاذ والطوارئ لكسح المياه حال تجمعها ان وجدت.
أمطار شتوية تضرب بورسعيد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أمطار شتوية تضرب بورسعيد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أمطار شتوية تضرب بورسعيد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أمطار شتوية تضرب بورسعيد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أمطار شتوية تضرب بورسعيد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
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