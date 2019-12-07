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رياضة

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس والقنوات الناقلة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:08 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأنجولي ، أول أغسطس ، اليوم السبت ، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى المارد الأبيض إلى تحقيق الفوز في المباراة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة ، ما يجعل مهمة الفريق الأبيض صعبة في لقاء اليوم

وتنطلق المباراة على ملعب السلام ، في تمام التاسعة مساء ، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 7 بتعليق علي محمد علي، وكان موعد اللقاء قد تم تحديد السادسة له في بادئ الأمر قبل أن يغير الكاف الموعد إلى التاسعة مساء.


المهمة للمارد الأبيض ، قد تكون صعبة ، ولكن برؤية فنية جديدة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، حيث انها أول مباراة فعلية تحت قيادته للزمالك
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