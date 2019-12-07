موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الأنجولي ، أول أغسطس ، اليوم السبت ، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويسعى المارد الأبيض إلى تحقيق الفوز في المباراة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة ، ما يجعل مهمة الفريق الأبيض صعبة في لقاء اليوم



وتنطلق المباراة على ملعب السلام ، في تمام التاسعة مساء ، وتذاع عبر قناة بي ان سبورت 7 بتعليق علي محمد علي، وكان موعد اللقاء قد تم تحديد السادسة له في بادئ الأمر قبل أن يغير الكاف الموعد إلى التاسعة مساء.





المهمة للمارد الأبيض ، قد تكون صعبة ، ولكن برؤية فنية جديدة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، حيث انها أول مباراة فعلية تحت قيادته للزمالك