الذوق مخرجش من مصر.. حكاية أصغر ضريح في قلب القاهرة.. فيديو

"الذوق مخرجش من مصر" من منا لم يسمع هذه الجمله في أي خلاف أو مشاجرة و مشادة في شارع أو نقاش ما فما هي حكايه هذه الجملة؟.



في زمن القديم كان يعيش بمصر رجل يعمل بالتجارة، أشتهر بالحكمة والاخلاق الطيبة وحسن السيرة و الرأي وكان أسمه "حسن الذوق" كان يجمع بين الإيمان والقوة، واستغل هذا في الدفاع عن المظلومين ضد الظالمين وجامعي "الإتاوه" ووهب قوته لله.



حسب القصص المتداولة و المشهورة فإن "الذوق " كان دائما مشغولا بحل المشاكل التى قد تحدث فى السوق الكبير بحكم عمله بالتجارة، وكان دائما يعمل على صلح المتخاصمين وكان دوما ينجح فى ذلك حتى قامت في أحد الأيام مشاجرة قويه، وجاء التقي الحكيم ليصلح بين الناس، ولأول مرة لا يسمع لكلامه أحد وتكرر الأمر عدة مرات ، ولم يستطع "الذوق" تحمل هذا وقرر الرحيل، دون أن يودع أحدًا.



عند رحيله من المحروسه خرج ليلا من باب الفتوح في قلعة المعز ولكن قلبه الحزين لم يتحمل هذا وسقط ميتا بجانب باب الفتوح ودفن في ضريح هناك داخل القلعة، وعندما علم أهل المحروسة القصة إنطلقت عبارة "الذوق مخرجش من مصر".