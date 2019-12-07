ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الذوق مخرجش من مصر.. حكاية أصغر ضريح في قلب القاهرة.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:25 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني- عدسة : عز حسين
"الذوق مخرجش من مصر" من منا لم يسمع هذه الجمله في أي خلاف أو مشاجرة و مشادة في شارع أو نقاش ما فما هي حكايه هذه الجملة؟.

في زمن القديم كان يعيش بمصر رجل يعمل بالتجارة، أشتهر بالحكمة والاخلاق الطيبة وحسن السيرة و الرأي وكان أسمه "حسن الذوق" كان يجمع بين الإيمان والقوة، واستغل هذا في الدفاع عن المظلومين ضد الظالمين وجامعي "الإتاوه" ووهب قوته لله.

حسب القصص المتداولة و المشهورة فإن "الذوق " كان دائما مشغولا بحل المشاكل التى قد تحدث فى السوق الكبير بحكم عمله بالتجارة، وكان دائما يعمل على صلح المتخاصمين وكان دوما ينجح فى ذلك حتى قامت في أحد الأيام مشاجرة قويه، وجاء التقي الحكيم ليصلح بين الناس، ولأول مرة لا يسمع لكلامه أحد وتكرر الأمر عدة مرات ، ولم يستطع "الذوق" تحمل هذا وقرر الرحيل، دون أن يودع أحدًا.

عند رحيله من المحروسه خرج ليلا من باب الفتوح في قلعة المعز ولكن قلبه الحزين لم يتحمل هذا وسقط ميتا بجانب باب الفتوح ودفن في ضريح هناك داخل القلعة، وعندما علم أهل المحروسة القصة إنطلقت عبارة "الذوق مخرجش من مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتداء ثياب النوم في السعودية يثير جدلا واسعا| تفاصيل

لكل اسم حكاية.. المحروسة غير اسمها جمال عبدالناصر.. ويمتد تاريخها إلى حضارة نقادة الأولى

ما ينفع الميت بعد موته.. 4 أعمال يصل ثوابها له

لكل اسم حكاية.. قرية غرب سهيل بأسوان عش التماسيح وجارة الجزيرة المقدسة.. صور

هند العربي تكتب: الغيبوبة!!

ترشيحاتنا

هل السحب من رأس المال بالبنك قبل بلوغ الحول بأيام يسقط الزكاة؟ | الإفتاء ترد

فيديو لشاب صينى يجتاح تويتر

هل تجنب بعض الأقارب لسوء سلوكهم حرام؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. بسمة بوسيل تبكي بسبب تامر حسني.. تعرف على السبب

تستاهل كل الحب.. رسالة مؤثرة من ابنة الخطيب لوالدها بعد احتواء أزمة جماهير الأهلي

ديربي مانشستر وليفربول والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7 -12- 2019 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة السياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة

بعد تكريمه.. مدرب حراس المنتخب الأولمبي: شكرا الرئيس السيسي ..صور

طالبات ملوي ينظفن شوارع المدينة.. صور