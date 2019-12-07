هنفطر إيه النهاردة.. بطاطس ودجز وسندوتش سلطة البيض

تعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التى يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل بطاطس ودجز مع سندوتش سلطة البيض.



طريقة عمل بطاطس ودجز من مطبخ الشيف غادة التلي



مقادير بطاطس ودجز

نصف كيلو بطاطس

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة روزماري أو زعتر

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير بطاطس ودجز

* يخلط زيت زيتون مع البطاطس المقطعة أرباع (ودجز)

* تضاف التوابل من ملح وفلفل ودقيق وبودرة ثوم وروزماري وزعتر وبابريكا

* وتقلب جيدا حتى تغلف جميع قطع البطاطس بالتتبيلة

* ترص في صينية فرن وتدخل فرن ساخن حتى تنضج

* تقدم ساخنة



طريقة عمل سندوتش سلطة البيض شريف الحطيبى



مقادير سندوتش سلطة البيض

4 شرائح خبز بني

2 بيض مسلوق ومفروم

2 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة مسطردة ديجون

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم

2 ملعقة كبيرة بيف بيكون محمر



طريقة تحضير سندوتش سلطة البيض

* تخلط كل المكونات وتقدم مع الخبز





