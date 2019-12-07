أهم الاخبار.. عمرو أديب: قنوات الإخوان استغلت حالات الانتحار لإثارة الرأي العام.. ودعاء تفريج الهم والكرب

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
ترسانة الإسكندرية: بناء الفرقاطة المصرية كان بـ أيدى المصريين.. شاهد
أكد اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، أن الشركة تعمل على تصنع وتصليح السفن بكل أنواعها، مشيرا إلى أن المصريين هم من قاموا ببناء الفرقاطة البحرية.
بجيبة قصيرة وبلوزة دانتيل.. إطلالة هنا الزاهد فى عيد ميلاد كريم فهمى.. صور
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بSTORIES جديدة تجمعها بالفنان كريم فهمى شقيق زوجها، خلال الأحتفال بعيد ميلاده.
بعد استقالته.. رئيس بوليفيا يغادر المكسيك إلى كوبا
المهاجم الإنجليزي السابق: محمد صلاح لا يفكر إلا في الفوز بالحذاء الذهبي
وصف المهاجم الإنجليزي الدولي السابق بيتر كراوتش، محمد صلاح باللاعب الأناني، مشيرا إلى أن الجناح المصري يريد الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، لذلك كان غاضبا عندما تواجد على دكة البدلاء أمام إيفرتون.
شربت حشيش.. دخول طفلة عمرها 17 شهرًا المستشفى والقبض على والديها وعمها
دخلت طفلة تبلغ من العمر 17 شهرًا فقط إلى المستشفى نتيجة شربها الحشيش، وهو ما صدم الأطباء وطلبوا الشرطة الإسبانية في الحال لتلقي القبض على الزوجين والعم.
منها التوقف عن الكلام والسرحان أعراض غير متوقعة للإصابة بالصرع
يقع العديد من الأشخاص فى تصديق بعض المفاهيم الخاطئة عن أعراض مرض الصرع.
دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور .. تعرف عليه فى الصباح
دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور.. للدعاء أهمية كبيرة فى تفريج الهم والكرب؛ فقد قال -تعالى-: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وقال أيضًا: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَـهٌ مَّعَ اللَّـهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ»، ومن الأدعية التى تساعد على تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور ما يلي:
عنيد ولا تسمع إلا لعقلك.. 7 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج للمواليد ٧ ديسمبر.
ترسانة الإسكندرية: بناء الفرقاطة المصرية كان بـ أيدى المصريين.. شاهد
أكد اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، أن الشركة تعمل على تصنع وتصليح السفن بكل أنواعها، مشيرا إلى أن المصريين هم من قاموا ببناء الفرقاطة البحرية.
بجيبة قصيرة وبلوزة دانتيل.. إطلالة هنا الزاهد فى عيد ميلاد كريم فهمى.. صور
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بSTORIES جديدة تجمعها بالفنان كريم فهمى شقيق زوجها، خلال الأحتفال بعيد ميلاده.
بعد استقالته.. رئيس بوليفيا يغادر المكسيك إلى كوبا
أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم السبت، أن رئيس بوليفيا المستقيل، إيفو موراليس غادر صباح أمس الجمعة المكسيك إلى كوبا.
المهاجم الإنجليزي السابق: محمد صلاح لا يفكر إلا في الفوز بالحذاء الذهبي
وصف المهاجم الإنجليزي الدولي السابق بيتر كراوتش، محمد صلاح باللاعب الأناني، مشيرا إلى أن الجناح المصري يريد الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، لذلك كان غاضبا عندما تواجد على دكة البدلاء أمام إيفرتون.
شربت حشيش.. دخول طفلة عمرها 17 شهرًا المستشفى والقبض على والديها وعمها
دخلت طفلة تبلغ من العمر 17 شهرًا فقط إلى المستشفى نتيجة شربها الحشيش، وهو ما صدم الأطباء وطلبوا الشرطة الإسبانية في الحال لتلقي القبض على الزوجين والعم.
منها التوقف عن الكلام والسرحان أعراض غير متوقعة للإصابة بالصرع
يقع العديد من الأشخاص فى تصديق بعض المفاهيم الخاطئة عن أعراض مرض الصرع.
دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور .. تعرف عليه فى الصباح
دعاء تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور.. للدعاء أهمية كبيرة فى تفريج الهم والكرب؛ فقد قال -تعالى-: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وقال أيضًا: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَـهٌ مَّعَ اللَّـهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ»، ومن الأدعية التى تساعد على تفريج الهم والكرب وتيسير الأمور ما يلي:
عنيد ولا تسمع إلا لعقلك.. 7 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة الأبراج للمواليد ٧ ديسمبر.
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب؟..12 فائدة صحية
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد تناول ورق العنب وهى:
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية، فوائد تناول ورق العنب وهى:
احذر.. أراد الظهور في وسائل الإعلام فألقى بطفل من الدور العاشر
يستهين البعض بجمل مثل "ارتكب جريمة أو افعل شيئًا خاطئًا دعنا نراك في وسائل الإعلام" ويتداولها الكثيرون في شكل فكاهي، لكن لا أحد يدري أو يتوخ حذره من أن الفكرة ربما تسيطر على أحد المرضى النفسيين ليرتكب جريمة بشعة مثل التي نتحدث عنها اليوم.
يستهين البعض بجمل مثل "ارتكب جريمة أو افعل شيئًا خاطئًا دعنا نراك في وسائل الإعلام" ويتداولها الكثيرون في شكل فكاهي، لكن لا أحد يدري أو يتوخ حذره من أن الفكرة ربما تسيطر على أحد المرضى النفسيين ليرتكب جريمة بشعة مثل التي نتحدث عنها اليوم.
رجيم الإنقاذ.. افقد 5 كيلو فى 10 ايام
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد،رجيم الإنقاذ السريع لانقاص ٥ كيلو فى ١٠ ايام.
قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لصدي البلد،رجيم الإنقاذ السريع لانقاص ٥ كيلو فى ١٠ ايام.
رانيا فريد شوقي: أولادي لا يشاهدون أفلام والدي | فيديو
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن أبي عندما عرضت عليه أنني أود التمثيل رفض، وعندها قمت بالذهاب إلى أمريكا لاستكمال تعليمي وكان هناك خالي وخالتي واخويا يقيمان هناك وجلست معهم شهر وبعد ذلك أبى هو طلب عودتي.
بيبو يرفض هتاف جماهير الأهلي |شاهد القصة كاملة
بدأت مباراة الأهلي والهلال السوداني ، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بأزمة مع الجماهير ، حيث رفض مندوبي شركة الامن الخاصة دخول بعض أدوات التشجيع التي اصطحبها الجماهير في أول ظهور على ستاد السلام الذي سيحمل اسم الأهلي ابتداء من أول عام 2020 ، وفقا لتعقد حق انتفاع للقلعة الحمراء لمدة 25 عاما.
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن أبي عندما عرضت عليه أنني أود التمثيل رفض، وعندها قمت بالذهاب إلى أمريكا لاستكمال تعليمي وكان هناك خالي وخالتي واخويا يقيمان هناك وجلست معهم شهر وبعد ذلك أبى هو طلب عودتي.
بيبو يرفض هتاف جماهير الأهلي |شاهد القصة كاملة
بدأت مباراة الأهلي والهلال السوداني ، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بأزمة مع الجماهير ، حيث رفض مندوبي شركة الامن الخاصة دخول بعض أدوات التشجيع التي اصطحبها الجماهير في أول ظهور على ستاد السلام الذي سيحمل اسم الأهلي ابتداء من أول عام 2020 ، وفقا لتعقد حق انتفاع للقلعة الحمراء لمدة 25 عاما.
كذبة جديدة.. عمرو أديب: قنوات الإخوان استغلت حالات الانتحار لتزوير الحقائق وإثارة الرأي العام
أكد الإعلامى عمرو أديب، أن هناك بعض القنوات الأجنبية والإخوانية لا زالت مستمرة فى نغمة أن المصريين ينتحرون من القهر والفقر وغيره، مردفًا:"اتكلمنا فى الأرقام وسألنا الأسئلة اللى مش عاوزين يسألوها".
معجب يطلب الزواج من أنغام على الهواء.. والرد غير متوقع..فيديو
أحيت المطربة أنغام، حفلا غنائيا ضخما مساء الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض.
أكد الإعلامى عمرو أديب، أن هناك بعض القنوات الأجنبية والإخوانية لا زالت مستمرة فى نغمة أن المصريين ينتحرون من القهر والفقر وغيره، مردفًا:"اتكلمنا فى الأرقام وسألنا الأسئلة اللى مش عاوزين يسألوها".
معجب يطلب الزواج من أنغام على الهواء.. والرد غير متوقع..فيديو
أحيت المطربة أنغام، حفلا غنائيا ضخما مساء الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض.