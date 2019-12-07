أهم الاخبار.. عمرو أديب: قنوات الإخوان استغلت حالات الانتحار لإثارة الرأي العام.. ودعاء تفريج الهم والكرب

أعلنت وزارة الخارجية المكسيكية، اليوم السبت، أن رئيس بوليفيا المستقيل، إيفو موراليس غادر صباح أمس الجمعة المكسيك إلى كوبا.



وصف المهاجم الإنجليزي الدولي السابق بيتر كراوتش، محمد صلاح باللاعب الأناني، مشيرا إلى أن الجناح المصري يريد الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، لذلك كان غاضبا عندما تواجد على دكة البدلاء أمام إيفرتون. المهاجم الإنجليزي السابق: محمد صلاح لا يفكر إلا في الفوز بالحذاء الذهبي

وصف المهاجم الإنجليزي الدولي السابق بيتر كراوتش، محمد صلاح باللاعب الأناني، مشيرا إلى أن الجناح المصري يريد الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، لذلك كان غاضبا عندما تواجد على دكة البدلاء أمام إيفرتون.



دخلت طفلة تبلغ من العمر 17 شهرًا فقط إلى المستشفى نتيجة شربها الحشيش، وهو ما صدم الأطباء وطلبوا الشرطة الإسبانية في الحال لتلقي القبض على الزوجين والعم. شربت حشيش.. دخول طفلة عمرها 17 شهرًا المستشفى والقبض على والديها وعمها

دخلت طفلة تبلغ من العمر 17 شهرًا فقط إلى المستشفى نتيجة شربها الحشيش، وهو ما صدم الأطباء وطلبوا الشرطة الإسبانية في الحال لتلقي القبض على الزوجين والعم.



يقع العديد من الأشخاص فى تصديق بعض المفاهيم الخاطئة عن أعراض مرض الصرع. منها التوقف عن الكلام والسرحان أعراض غير متوقعة للإصابة بالصرع

يقع العديد من الأشخاص فى تصديق بعض المفاهيم الخاطئة عن أعراض مرض الصرع.