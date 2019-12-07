بريطانيا تدفع تعويضات بقيمة 583 مليون إسترليني للمرضى لفشل تشخيص مرضهم

دفعت مستشفيات هيئة الصحة البريطانية تعويضات قيمتها 583 مليون جنيه استرلينى للمرضى فى السنوات الثلاث الاخيرة وذلك لعدم تشخيص المرض بشكل صحيح أو التأخير فى تشخيصه.



وذكرت صحيفة "صن " البريطانية أن أسباب التشخيص الخاطئ والتأخير فى تشخيص المرض عديدة ومتنوعة ولكن من الواضح أن نقص الاطقم الطبية المناسبة والحاجة لتحديث وتحسين التكنولوجيا للتشخيص الصحيح للمرض كان من أهم أسباب الإخفاق فى تشخيص المرض والكشف عن السبب الحقيقى لشكوى المرضى فى هذه الحالات.



يذكر أن هناك 4097 تعويضا بسبب الفشل أو التأخير فى تشخيص المرضى فى الحالات الحرجة خلال هذه الفترة.