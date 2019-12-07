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منوعات

الأنهار الجليدية فى نيوزيلاندا تكتسي بالحمرة بسبب حرائق الغابات في أستراليا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت تقارير إعلامية أن أحد العواقب المذهلة لحرائق الغابات المندلعة فى أنحاء أستراليا تتمثل فى اكتساء بعض الأنهار الجليدية الشهيرة فى نيوزيلاندا باللونين الأحمر والوردى.

والتقط المصور الفوتوغرافى المتجول الشهير والمدون ليز كارلسون صورا للأنهار الجليدية التى تلونت باللون الوردى والاحمر من خلال رحلة بطائرة مروحية حول حديثة ماونت اسبيرينج الوطنية فى ساوث ايلاند بنيوزيلاندا.

وقال كارلوسون فى تصريحات صحفية "بعدما تعمقنا داخل الحديقة الوطنية حول النهر الجليدى كيتشنر ، كان بوسعى أن أرى مدى اكتسائه باللون الأحمر وكان الأمر صادما فلم ار من قبل شيئا مثل ذلك من قبل".. وأضاف "عادة فى نهاية فصل الصيف قد تبدو الأنهار الجليدية متسخة وربما رمادية اللون بكل الجليد الذى تعرض للذوبان وبعض الصخور السوداء ولكن ظهور هذه الظاهرة فى منتصف فصل الربيع يعد شيئا غريبا".
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