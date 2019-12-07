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رشا مجدي: مصر تتصدر قائمة الوجهات السياحية عالميا في 2020 ..فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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قسم التوك شو
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن عام 2019 على وشك الانتهاء بكل ما شهده من أحداث وفي صدد بدء عام 2020، وأن هناك العديد من المؤشرات العالمية والدولية التي تؤكد أن هذا العام سيشهد العديد من الإنجازات في معدلات القطاع السياحي والاقتصاد.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن المؤشرات والتقارير العالمية تتوقع أن مصر ستكون في قائمة الوجهات السياحية في العالم في عام 2020، مؤكدة أن هذه توقعات صحيفة "الإندبندنت"، وصحيفة "تليجراف البريطانية" اللتين أكدتا أن مصر ستشهد انتعاشة مدهشة للزوار الدوليين.

وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، أنه فيما يتعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية فإن مصر ستتصدر قائمة الوجهات السياحية في العالم، وأن هذا من المفترض أن تكون عليه السياحة لتمتعها بمناطق وآثار غاية في الروعة والجمال، وأن العالم كله يقدر هذا التراث، ودائم الحرص على رؤية الآثار المصرية.

وأضافت رشا مجدي، أن هناك شركة سياحة عالمية وتعد واحدة من أهم الشركات السياحية وهي "ابركرومبى اند كنت يو ك"، أشادت بأن مصر تستعد لعودة قوية فيما يتعلق بالسياحة الدولية في عام 2020، وتوقعت الشركة أن كلًا من مدينتي شرم الشيخ والغردقة ستشهد كثافة كبيرة من السياح.

وذكرت رشا مجدي، أن الشركة أوصت بزيارة المتحف المصري الكبير بالقاهرة الذي من المقرر افتتاحه في عام 2020 ، ليكون أكبر متحف أثري في العالم، مؤكدة على أن عام 2020 سيكون عام العودة القوية للسياحة المصرية وتصديرها القوائم والتقارير العالمية والدولية.

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