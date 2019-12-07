مي كساب تعلن موعد عودتها إلى الساحة الغنائية

أعلنت الفنانة مي كساب، عدوتها إلى الساحة الغنائية مرة أخرى، بعد ابتعادها أكثر من مرة بسبب ظروف حملها وانشغالها باعتنائها لأسرتها.





وقالت مي، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "إلي السادة منظمي الحفلات والأفراح أعلن العودة إلي الساحة الغنائية ابتداءً من 15 ديسمبر للتواصل مع إدارة أعمالي الأستاذ عاطف جمعه".





يذكر أن طرحت مي كساب، مؤخرًا ألبومها الذي يحمل اسم "أنا لسة هنا"، والذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه نظرا لغياب مي، فترة طويلة عن تقديم اغاني جديدة.



