البوري يسجل 50 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم السبت 7-12-2019

استقرت أسعار الأسماك اليوم، السبت 7-12-2019 بسوق الجملة بالعبور، وتراوح سعر السمك البلطي بين 23 و26 جنيها، بانخفاض جنيه، وسجل سعر كيلو السمك البورى ليتراوح بين 44 و50 جنيها.





واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.





وهبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



