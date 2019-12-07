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اقتصاد

البوري يسجل 50 جنيها للكيلو.. أسعار الأسماك اليوم السبت 7-12-2019

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الأسماك اليوم، السبت 7-12-2019 بسوق الجملة بالعبور، وتراوح سعر السمك البلطي بين 23 و26 جنيها، بانخفاض جنيه، وسجل سعر كيلو السمك البورى ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وهبط سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، وسعر الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها.
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