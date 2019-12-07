آخر فرصة لـ محمد عمر مع العياط أمام البدرشين

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي العياط منافسه مركز شباب البدرشين اليوم، السبت، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة.



وكان مجلس إدارة نادي العياط برئاسة حاتم الصفتي قرر تعيين محمد عمر مدربا للفريق الأول بالنادي خلفا لهلال الشلنك الذي تمت إقالته برفقة جهازه الفني والإداري بالكامل بعد النتائج السلبية التي لاحقت الفريق منذ انطلاق المسابقة.



وأكد مصدر مطلع داخل نادي العياط ان مواجهة البدرشين اليوم على ملعب الفريق هي الفرصة الأخيرة للمدير الفني الجديد محمد عمر الذي تلقى خسارة بخماسية أمام فريق الشرقية للدخان الجولة الماضية قبل الاستعانة بمدير فني جديد.



ويحتل فريق العياط المركز الأخير في جدول ترتيب مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث.



جدير بالذكر أن محمد عمر كان مدرب فريق الناشئين 20 عاما وسيعود لمنصبة بشكل طبيعي في حالة الخسارة اليوم أمام فريق البدرشين.

