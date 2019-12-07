أمريكا تكشف الجهة المسئولة عن إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق ليبيا

قال الجيش الأمريكي، إن الطائرة المسيرة التي اختفت في أجواء ليبيا، الشهر الماضي، بالقرب من طرابلس، تم إسقاطها بواسطة منظومة دفاع جوي روسية.





وقال مسئول عسكري أمريكي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن من أسقط الطائرة قد يكون الجيش الليبي أو أي طرف يعمل لحساب روسيا، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الطائرة أمريكية، وأضاف أنهم بعد إسقاط الطائرة عرفوا أنها أمريكية، ولذلك رفضوا إعادتها.





وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا "أفريكوم" في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، يوم 22 نوفمبر، أنها فقدت طائرة من دون طيار غير مسلحة كانت تحلق في أجواء ليبيا.





وأشارت القيادة الأمريكية في بيان فقدان الطائرة من دون طيار فوق ليبيا، إلى أنها تجرى تحقيقًا بشأن هذه الحادثة، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل حول فقدان الطائرة الأمريكية.





وأوضح البيان أن القيادة تقود عمليات لـطائرات بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".



