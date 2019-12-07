مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمدخل العاشر من رمضان ووقوع إصابات.وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الأسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بسبب انفجار الإطار الخلفي، وأسفر الحادث عن مصرع "صلاح م" 43 سنة وإصابة 5 آخرين.تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس ومستشفى الزقازيق الجامعي، حيث تبين إصابتهم بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس.وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.