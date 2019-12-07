ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس - العاشر من رمضان

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
رجال الإسعاف خلال
رجال الإسعاف خلال نقل المصابين
Advertisements
محمد الطحاوي
لقى شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بمدخل العاشر من رمضان ووقوع إصابات.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الأسعاف وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بسبب انفجار الإطار الخلفي، وأسفر الحادث عن مصرع "صلاح م" 43 سنة وإصابة 5 آخرين.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس ومستشفى الزقازيق الجامعي، حيث تبين إصابتهم بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
Advertisements

ترشيحاتنا

شربت حشيش.. دخول طفلة عمرها 17 شهرًا المستشفى والقبض على والديها وعمها

في عيد ميلاد بسمة.. ظهور نادر لـ ابنتها

اعتقال 6 سعوديين قرب موقع إطلاق النار في فلوريدا بينهم 3 كانوا يصورون العملية

فايلر يحتفل بفوز الأهلي على طريقته.. والجمهور مش هنقبل أقل من اللقب

دماء المذبحة أم الفاطميين الحُمر.. حكايات لا تعرفها عن حواري الدرب الأحمر الساحرة

سعرها مليون جنيه | زوجة أحمد الفيشاوي تستعرض سيارتها الفارهة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أنامل زهير مراد.. أحلام تبهر متابعيها بفستان أنيق.. صور

لإطلالة جذابة.. الكاروهات تسيطر على موضة شتاء 2020 ..صور

فيديو مروع لهجوم 3 فتيات على طالبة بالضرب المبرح وتصويرها