جهاز منتخب الكرة النسائية يوافق على المشاركة في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، على خوض منافسات بطولة شمال أفريقيا الودية المقرر لها 22 ديسمبر الجاري بدولة الجزائر، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة.





وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أجرى قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة التي تقام بنظام خروج المغلوب وأسفرت عن وقوع منتخب مصر في مواجهة منتخب المغرب وحدد الاتحاد الأفريقي موعد مباراة الذهاب بمصر أحد أيام 17، 18 ،19 يناير القادم، على أن تقام مباراة العودة بالمغرب أحد أيام 31 يناير 1 ، 2 فبراير على أن يواجه الفائز بمجموع المباراتين الفائز من مباراة السودان والجزائر.





ويشارك في بطولة شمال أفريقيا الودية منتخبات الجزائر الدولة المضيفة ومصر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو وقررت اللجنة المنظمة للبطولة تجنيب منتخب مصر مواجهة المغرب





وجاءت مباريات المنتخب المصري في بطولة شمال أفريقيا كالتلي





مصر X الجزائر يوم 22 ديسمبر

مصر X تنزانيا يوم 24 ديسمبر

مصر X بوركينا فاسو يوم 26 ديسمبر





وقررت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وحسين عبد اللطيف المدير الفني دخول معسكر مغلق يوم 15 ديسمبر حتي موعد السفر للجزائر يوم 20 ديسمبر علي أن تقام تدريبات المنتخب بملعب النجيل الصناعي بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة خاصة وأن مباريات الدورة الودية تقام علي ملاعب نجيل صناعي.





من ناحية أخرى يدخل منتخب مصر للكرة النسائية معسكر مفتوح يومي الاثنين 9 ديسمبر والثلاثاء 10 ديسمبر يضم 22 لاعبة الهام هاني وفرح سمير وحبيبة خالد وهنا وجيه وهاجر احمد وايمان حسن وأمل ناصر واسراء فرج وهدي شكرى وسيلينا صاروفيم وندي ابراهيم الغريب ونادين الشافعي ودانا كريم ندي وليلي سيف و نادين ياسر وشروق ابراهيم وأميرة محمد وليلي شريف ومروة طلعت ويارا ياسر وندا عماد وبسمة محمد.





وتقام التدريبات علي الملعب الفرعي باستاد القاهرة ويسعى حسين عبد اللطيف للحفاظ علي المخزون البدني للاعبات والتركيز علي النواحي الفنية والتكتيكية.