ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
Advertisements
ايمان البكش و تصوير هدير عبده
افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم ورشة عمل لـ 12 من المحافظين الجدد التي تستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الوزراء وخبراء الإدارة المحلية وقيادات الوزارة. 

وقال اللواء محمود شعراوي، إن ورشة العمل تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحضرها كل من الدكتور طارق راشد، محافظ الغربية، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محمود، محافظ مطروح، واللواء أشرف غريب الديريدي، محافظ قنا، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء أشرف عطية، عبدالباري، محافظ أسوان، واللواء عمرو محمد حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء أسامة محمد القاضي، محافظ المنيا، والدكتور أيمن مختار عبدالمنعم، محافظ الدقهلية. 

وأضاف "شعراوي"، أن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب منذ أيام في تنفيذ برنامج تدريبي للشباب نواب المحافظين من أجل معاونة المحافظين في تنفيذ مهامهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن ستتم في ورشة العمل مناقشة القضايا والموضوعات التي تقع في صميم اختصاصات المحافظين، لافتًا إلي أن الوزارة تستهدف في اللقاء التفاعلي أن تتشارك الخبرات والتجارب والآراء بما يؤدي في النهاية إلى ترجمة ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المحافظين الجدد إلى تحسن مستدام في الأداء الحكومي على المستوى المحلي.

وأكد الوزير، أن النهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة والثمار التي بدأ الشعب يجنيها تحتم علينا جميعا كقيادات تنفيذية على المستويين المحلي والمركزي، أن نبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية عملية التنمية والوصول للأهداف المنشودة التي تضعها القيادة السياسية نُصب أعينها.

وأعرب الوزير شعراوي، في بداية كلمته، عن خالص التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتكليف الرئيس ووضعكم على رأس السلطة التنفيذية وقيادة العمل الوطني المحلي في محافظاتكم في المرحلة المقبلة. 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن اختياركم هذا المنصب الرفيع مبنيًا على المعايير التي وضعتها القيادة السياسية وتوافرت في شخصكم الكريم وتمثلت في معايير الكفاءة والنزاهة والتاريخ المهني المشرف وإعلاء القيم الوطنية والقدرة على اقتحام وحل المشكلات وتوفر مقومات القيادة، وهو ما سيكون له أعظم الأثر على محافظتكم الموقرة من خلال وجودكم على رأس العمل التنفيذي والسياسي والتنموي بها .

وأوضح الوزير أن المحافظين عليهم مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقهم في ظل حركة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فالدولة تسابق الزمن لتنفيذ آلاف المشروعات القومية فوق كل شبر من أرض مصر، وصناعة إنجاز في كل مكان وفي كل قطاع، وهو ما يستلزم من المحافظين المتابعة المستمرة والدعم والتدخل الفورى لضمان سير معدلات الإنجاز على نفس وتيرتها.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الوزارة والمحافظين في ظل الإطار الدستورى والقانوني الذي يحكم وينظم هذه العلاقة، حيث تتولي الوزارة التنسيق بين مختلف الجهود التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية فى جميع محافظات مصر، والاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية، فضلا عن الإسهام فى خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وذلك بالإشتراك مع المحافظات. 

وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد:معيار اختياركم الكفاءة والنزاهة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوي: جولات ميدانية بالمحافظات للاستماع لآراء المواطنين حول أداء القيادات

شعراوي: لن نتهاون مع أى مخالفات بالمحليات

بتوجيهات القيادة السياسية.. 3 تكليفات مهمة من وزير التنمية المحلية للمحافظين

الرئيس يجتمع مع المحافظين والنواب الجدد.. السيسي: مصر تنتظر كثيرا من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء.. والدولة مستمرة خلال المرحلة الراهنة في التركيز على بناء الإنسان المصري

الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفذ برنامجا تدريبيا لنواب المحافظين الجدد.. صور

خلال لقاء مع نواب المحافظين.. شعراوي: الرئيس يراهن على الشباب والاستثمار فى قدراتهم

ترشيحاتنا

رسميا.. سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار فى عيد ميلاده

أول تعليق لعائلة السعودي مطلق النار في القاعدة العسكرية بفلوريدا

ديربي مانشستر وليفربول والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7 -12- 2019 والقنوات الناقلة

فايلر يحتفل بفوز الأهلي على طريقته.. والجمهور مش هنقبل أقل من اللقب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ورق العنب؟..12 فائدة صحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار فى عيد ميلاده

مقشة ولبس عامل نظافة أحدث طرق التسول بالشرقية.. مسئول يعرض عليه وظيفة والأخير يرفض.. صور

جذابة وأنيقة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات بسمة في عيد ميلادها