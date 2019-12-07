بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار فى عيد ميلاده

حرصت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهى، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بـ STORIES جديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلاد زوجها.



ظهرت زوجة كريم فهمي فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود، ونسقت معه بلوزة فوشيا اتسمت بصيحة الكم الواحد التى تسيطر على موضة 2019.



وانتعلت زوجة كريم فهمي حذاءً أسود أيضا، فيما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات والإكسسوارات التى زادت من أناقة إطلالتها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة، فيما وضعت بعض لمسات المكياج الجذابة.

