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توك شو

يصدر الفوضى ويعيد تدويرها.. محلل سياسي: أردوغان لا يستطيع الحكم أكثر من 5 سنوات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
أردوغان
أردوغان
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كـريـم الـخـطـيـب
علق المحلل السياسي مروان يونس، على التنسيق بين مصر والسودان والسعودية لتأمين البحر الأحمر لمواجهة محاولات التوسع التركي بقوله: «لابد من ردع تركيا في أماكن كثيرة، خاصة أن هناك بعض الدول الأوروبية داعمة لتركيا».

وقال مروان يونس، خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى»، إن هناك نواة دولية قادرة على القيام بفعل على مستوى الأمم المتحدة، ودفع الآخرين للانضمام لهدف وقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن محاولات التحريض والفوضى.

وأضاف مروان يونس أن دولا كثيرة ترى أن حلف الناتو يحتاج إلى تركيا، لذلك أردوغان يعمل بجراءة، مشيرا إلى أن التحالف المصري اليوناني القبرصي بدأت فكرته من مصر، لذلك مصر تسعى إلى نقل الفكرة على المستوى الدولي لوقف الممارسات التركية، خاصة الاتفاقيات التي تمت بين أردوغان والسراج لهدف توسع الأزمات والمشاكل في المستقبل.

وأوضح مروان يونس، أن تركيا تنقل معركة الداخل الي الخارج للفت الأنظار إليها وعدم التركيز فيما يحدث داخل المجتمع التركي، لافتا إلى أن أردوغان يصدر الفوضى ويعيد تدويرها لينشغل الشعب في المشاكل الخارجية، متابعا: "أردوغان لا يملك الجلوس على كرسي الحكم أكثر من 5 سنوات سواء هو أو حزبه".

وأشار مروان يونس، إلى أن حلف الناتو لديه مشكلة داخلية بسبب اختلاف الرأي بالنسبة للدول المشاركة، منوها إلى أن أردوغان يهدد دائما باللاجئين في كل أزمة يفتعلها ويسعى دائما لافتعال فوضى أكبر لتصدير التوسع والنفوذ التركي.


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