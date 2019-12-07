ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالأسماء.. ننشر تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
Advertisements
احمد عبد القوى
أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يضم التشكيل الجديد كل من:

1-السيد الدكتور خالد الشريف رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات
2-السيد الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية
3-السيد الأستاذ محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام
4-السيد الدكتور مدحت عبد المنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية – جامعة القاهرة
5-السيد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
6- السيد الأستاذ ياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم
7- السيد الأستاذ كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم
8- السيدة سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك
9- السيد أسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي
10- السيد خالد حنفي من ذوى الإعاقة وعضو مجلس النواب
11- السيد اللواء الدكتور راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك
12- السيد الأستاذ محمد أبو شقة أستاذ قانوني
13- السيدة الأستاذة مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
14- السيد الأستاذ عبد اللطيف المناوي كاتب وصحفي
15- السيد الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية
16- السيد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق
17- السيد الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام سابقًا ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب
18- السيد الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة
19- السيد الأستاذ جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار
20- السيد المهندس على حسن انيس المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة)

كما نص القرار على ان تكونمدة عمل اللجنة سنتان تقوم خلالها بتقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية وأسلوب عملها في سبيل تحقيق أهدافها، وترفع توصياتها إلى مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا قال وزير الاتصالات فى نهاية مؤتمر الراديوية؟

ترشيحاتنا

الزمالك يستدرج أول أغسطس الأنجولي بحثا عن النقاط الثلاث أفريقيا.. الليلة

سبب غريب.. شاهد أحد المعازيم يطلق النار على وجه راقصة في فرح هندي

ديربي مانشستر وليفربول والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7 -12- 2019 والقنوات الناقلة

عيار 18 يسجل 557 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 12 - 2019 ..فيديو

فيديو مروع لهجوم 3 فتيات على طالبة بالضرب المبرح وتصويرها

أخبار الرياضة ليلا.. كواليس إنهاء الخطيب أزمة جماهير الأهلي.. الزمالك يستغنى عن بوطيب.. خناقة ربيعة وأحمد فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار فى عيد ميلاده

مقشة ولبس عامل نظافة أحدث طرق التسول بالشرقية.. مسئول يعرض عليه وظيفة والأخير يرفض.. صور

جذابة وأنيقة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات بسمة في عيد ميلادها