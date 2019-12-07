بالأسماء.. ننشر تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





يضم التشكيل الجديد كل من:





1-السيد الدكتور خالد الشريف رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات

2-السيد الدكتور شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

3-السيد الأستاذ محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الأهرام

4-السيد الدكتور مدحت عبد المنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية – جامعة القاهرة

5-السيد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية

6- السيد الأستاذ ياسر فتحى رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم

7- السيد الأستاذ كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم

8- السيدة سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك

9- السيد أسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي

10- السيد خالد حنفي من ذوى الإعاقة وعضو مجلس النواب

11- السيد اللواء الدكتور راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك

12- السيد الأستاذ محمد أبو شقة أستاذ قانوني

13- السيدة الأستاذة مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

14- السيد الأستاذ عبد اللطيف المناوي كاتب وصحفي

15- السيد الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية

16- السيد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق

17- السيد الأستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام سابقًا ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب

18- السيد الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة

19- السيد الأستاذ جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار

20- السيد المهندس على حسن انيس المدير التنفيذي للتفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة)



