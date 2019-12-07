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أخبار العالم

يحمل اسم MDL Beast.. السعودية تستعد لإطلاق أضخم حفل موسيقي فى الشرق الأوسط

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميس رضا
تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة أضخم حفل موسيقى من نوعه فى الشرق الأوسط الذي يحمل اسم "MDL Beast".

وأنهى القائمون على مهرجان الموسيقى المرتقب الاستعدادات بعد نحو أسبوعين من جهود مضنية استعدادا لانطلاق الحدث الموسيقي، ويعد الأكبر في الشرق الأوسط بحسب القائمين عليه.

ويُقام المهرجان، يوم 19 ديسمبر، على مدى ثلاثة أيام، حيث يحيي كبار نجوم الموسيقى في العالم حفلات فنية على خمسة مسارح كبرى.

ويتضمن المهرجان احتفالية رئيسية كبرى أمام نحو 70 ألف متفرج، بجانب فعاليات موسيقية وثقافية وفنية أخرى.

ومن بين نجوم الموسيقى المشاركين في المهرجان، ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، وعدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وحول تفاصيل الحفل بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للحفل على موقع "تويتر"، تقام فعاليات المهرجان، يوميًا من 4 مساءً إلى 3 صباحًا بمشاركة نحو 70 دي جي عالميًا ومحليًا في أول نسخة من المهرجان.

والمهرجان هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر الماضي متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.
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